Zelenskyj sier russerne presser hardt tilbake

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj innrømmer at offensiven går sakte, og at russerne presser hardt på. Foto: Yves Herman / AP / NTB

NTB

President Volodymyr Zelenskyjs stabssjef sier at offensiven for å gjenerobrere tapt terreng øst og sør i Ukraina går tregt.

– I dag rykker vi ikke så raskt fram, sa Andrij Jermak fredag og vedgikk at kampen er vanskelig.

Zelenskyj selv sa at ukrainerne må forstå at russerne setter inn alle sine ressurser og utøver maksimalt press for å hindre at de ukrainske styrkene rykker fram i sør og øst.

Jermak sa at hvis ting går dårlig, vil de ikke legge skjul på det.

– Hvis vi ser at noe går galt, sier vi fra. Ingen prøver å skjønnmale, sa han.

Han understreket at vestlige allierte ikke forsøker å presse ukrainerne til å rykke raskere fram.

– Det er ikke noe press. Bare spørsmål om hvordan de kan hjelpe til, sa han og understreket at det ikke er aktuelt med forhandlinger med Russland før de trekker seg ut av Ukraina.

– Bare å tenke på slike forhandlinger er bare mulig etter at russiske styrker forlater vårt territorium.

Mykola Ursjalovitsj i den ukrainske nasjonalgarden sa tidligere fredag at ukrainske styrker ved hjelp av stridsvogner har rykket fram 1700 meter mot sør og sørøst i landet den siste uka.

Ukraina hevdet senest forrige uke å ha gjenerobret 14 kvadratkilometer fra russiske styrker, blant annet i deler av Bakhmut-regionen, hvor noen av de verste kampene i krigen har pågått.

I juni innledet ukrainske styrker en lenge ventet motoffensiv etter å ha mottatt og lært seg å bruke store mengder avansert vestlige våpen.