Arkitekt pågrepet for seriedrap på Long Island

Politiet sikrer området rundt huset til mannen som er pågrepet for en rekke drap på Long Island i New York.

NTB

En mann som er pågrepet, siktet for en serie uoppklarte drap på Long Island i New York, viser seg å være en arkitekt som bor i området.

59 år gamle Rex Heuermann har i flere tiår bodd i Massapequa Park på den andre siden av bukta fra der levningene av elleve mennesker ble funnet. Han er foreløpig siktet for tre drap på unge kvinner.

Skjelettene av de elleve ble funnet i 2010 og 2011 langs Gilgo Beach i South Oyster Bay og har lenge vært et mysterium for politiet. Flere av de døde var unge prostituerte kvinner.

Mannens forsvarer, Michael Brown, sier at Heuermann sa til ham at han ikke har gjort dette. Heuermann sa ingenting da han ble framstilt for fengsling.

Heuermann bodde i et lite, ustelt rødt hus som ble raidet av politiet fredag mens mange naboer fulgte nøye med. Naboene sa at familien som bodde der, holdt seg mest for seg selv.

Kone og barn

En nabo sa at Heuermann, kledd i dress og slips og med dokumentmappe, hver dag tok toget til Manhattan.

Der hadde han et lite arkitektkontor, og han jobbet med mindre butikkutvidelser og lignende. Heuermann er gift og har to barn.

Det var forsvinningen til 24 år gamle Shannan Gilbert som i 2010 utløste letingen som endte med at flere døde ble funnet. Gilbert forsvant etter å ha gått fra huset til en kunde til fots.

Netflix-film

En politimann som lette etter den savnede Gilbert med hund, fant tilfeldigvis liket av en annen kvinne og deretter ytterligere tre. Ved begynnelsen av 2011 var antallet steget til ti. Gilberts lik ble funnet et år senere et annet sted.

Etterforskningen har pågått i årevis inntil det kom et gjennombrudd etter en ny start da etterforskerne knyttet ham til en pickup som var sett der likene ble funnet. Senere fant de DNA på en pizzaskorpe han hadde kastet, som knyttet ham til en av de døde.

Etter å ha knyttet ham til pickupen kunne de knytte ham videre til andre bevis, blant annet mobiler som ble brukt til å kontakte kvinnene, og hånende telefoner som en mann som sa han var drapsmannen, tok til et familiemedlem av en av de drepte med den dreptes mobil.

Saken har i mange år vært gjenstand for stor offentlig interesse, og mysteriet ble til en Netflix-film med tittelen «Lost Girls».