Nytt Prigozjin-bilde vekker oppsikt

Nytt bilde skal angivelig vise Wagner-sjefen i Belarus.

Fredag dukket det opp et ferskt bilde av Jevgenij Prigozjin ble publisert av flere russiske mediekanaler som Telegram og VK.

ifølge Telegram-kanalen «Reverse Side of the Medal» skal bildet være tatt onsdag kl 07.24. Verken sted eller tidspunkt for bildet er uavhengig verifisert.

Ifølge Anton Gerasjtsjenko, rådgiver for det ukrainske innenriksdepartementet, skal bildet angivelig være tatt inne i et telt i Belarus.

Ikke sett offentlig siden opprøret

Prigozjin er ikke sett offentlig siden han sto bak Wagner-gruppens opprør i Russland mot slutten av juni. Han ble tilbudt anmesti av Belarus-president Aleksandr Lukasjenko i bytte mot at han stanset inntoget mot Moskva.

Kreml hevder Russlands president Vladimir Putin møtte Prigozjin få dager etter opprøret i Russland. Det tar ikke alle for god fisk.

– Jeg blir overrasket om vi får se noen bevis for det påståtte møtet mellom Putin og Prigozjin. Jeg tror det er i stor grad tilgjort, sier den pensjonerte amerikanske generalen Robert Abrams til ABC News.

– Min personlige vurdering er at jeg tviler på vi noen gang vil se Prigozjin i offentligheten igjen. Jeg tror han enten blir holdt i skjul eller sendt i fengsel, eventuelt tatt hånd om på andre måter. Jeg tviler på vi ser noe til ham igjen, fortsetter Abrams.

Trener opp soldater i Belarus

Fredag opplyser Belarus at Wagnergruppen trener opp belarusiske soldater.

– Wagner-krigere fungerer som instruktører i en rekke militære disipliner, sier forsvarsdepartementet i Belarus.

Noen Wagner-krigere har vært i landet siden tirsdag, opplyser to ikke navngitte kilder som er tett på leiesoldatene, til nyhetsbyrået Reuters.

Putin snakket om Prigozjin-møtet

Regjeringen i Moskva har opplyst at president Vladimir Putin møtte Prigozjin og 34 andre Wagner-ledere få dager etter opprøret.

Fredag sa Putin i et intervju med den russiske avisa Kommersant at han roste leiesoldatene for deres innsats i Ukraina. Samtidig beklaget han dypt deres deltakelse i opprøret – som presidenten tidligere har beskrevet som forræderi.

Men Putin sa også at han tilbød leiesoldatene flere alternativer, deriblant at de skulle få tjene i en egen enhet under felles kommando i den russiske hæren.

– Avviste Putins tilbud

Han foreslo angivelig at de skulle ledes av en kommandant som går under kallenavnet «Grå hår», og som har ledet Wagner-gruppen i Ukraina i 16 måneder.

Ifølge Putin nikket mange av Wagner-soldatene til tilbudet, men Prigozjin, som satt fremst, så angivelig ikke dette og avviste forslaget.

– Guttene vil ikke bli med på en slik avgjørelse, sa han ifølge Putin, som antydet at Prigozjin bør byttes ut som Wagner-leder.