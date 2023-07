EU: Lavrov var svært aggressiv i Jakarta-møte

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov langet ut mot kritikk av Ukraina-invasjonen på Asean-møtet. USA og EU oppfatter ham som negativ og lite konstruktiv.

Den skarpe ordvekslingen fant sted på Asean-møtet i Indonesias hovedstad Jakarta fredag. Det var en sjelden anledning til å møte Lavrov ansikt til ansikt. Flere titalls utenriksministre deltok på møtene her, også fra USA, Norge, Kina og Japan.

Lavrovs medvirkning var verken konstruktiv eller produktiv, og det han presenterte, var en fullstendig negativ agenda, sa USAs utenriksminister Antony Blinken.

Han sa at Lavrov i praksis legger skylden for hvert eneste problem i verden på USA.

– Svært aggressiv

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa også at Lavrov var svært aggressiv da han tvert avviste at de russiske styrkene kan trekkes ut av Ukraina.

– Lavrov svarte meg svært aggressivt og sa at alt er en vestlig konspirasjon, og at krigen vil fortsette, siden Russland på ingen måte er klar for å stanse aggresjonen og trekke ut sine styrker, sa Borrell.

Borrell sa han hadde forklart for Lavrov hvorfor EUs 27 land støtter Ukraina. Han ba Russland trekke tilbake sine styrker, «som eneste måte å få slutt på krigen».

Mener ikke alvor

Amerikanske diplomater sier at Russland ikke mener alvor når de snakker om samtaler for å få slutt på krigen, selv om en rekke utviklingsland som ikke vil være med på sanksjonene mot Russland, presser på for forhandlinger og diplomatiske løsninger.

Lavrov har deltatt på sean-møtet, og mange andre multilaterale møter, for å legge fram Russlands syn etter hvert som Russland blir stadig mer isolert internasjonalt.

Ingen møter på gang

Lavrov snakket ikke med pressen etter møtet, men tidligere i uka sa han til indonesisk presse at krigen i Ukraina ikke vil ta slutt før vestlige land gir opp ideen om å «beseire Russland».

Hans talskvinne Maria Zakharova sier at Lavrov ikke har noen planer om å møte USAs utenriksminister Antony Blinken i Jakarta. Heller ikke Blinken vil anstrenge seg for å møte Lavrov.

Blinken og Lavrov møttes sist i New Delhi i India i mars, da de hadde en kort samtale for første gang siden invasjonen av Ukraina. Samtalen dreide seg delvis om å få pågrepne amerikanere løslatt.

Kina viktigere rival

Trass i de åpne motsetningene med Russland på møtet ser USA på Kina som sin viktigste rival på lengre sikt og søker samarbeid med andre land i Sørøst-Asia som også er på vakt mot Kina.

– Som mange land i regionen er vi bekymret for Kinas stadig mer pågående press i Sør- og Østkinahavet og Taiwanstredet, sa Blinken om Kinas krav langt inn i andre lands økonomiske soner, særlig Vietnam og Filippinene.

USA og Kina søker likevel å forsøke å unngå at konfliktene dem imellom kommer ut av kontroll. Torsdag møtte Blinken Kinas toppdiplomat Wang Yi i halvannen time.