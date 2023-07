Erdogan hevder han og Putin er enige om at kornavtalen skal forlenges

NTB

Russlands president Vladimir Putin er innforstått med at kornavtalen med Ukraina bør forlenges, ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Den livsviktige avtalen som åpner for at ukrainsk korn og gjødsel kan eksporteres trygt over Svartehavet, utløper mandag.

Putin sa senest torsdag at han ennå ikke har bestemt seg for om svartehavsavtalen blir forlenget. Fredag sa Erdogan også at han håper avtalen vil bli forlenget takket være innsatsen fra Tyrkia og FN.

Avtalen har latt Ukraina sende over 32 tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip siden i fjor. Mye av kornet har gått til å brødfø utviklingsland i blant annet Afrika og Midtøsten.