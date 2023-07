Klesgiganten Shein saksøkes i USA – anklages for å ha stjålet design

NTB

Tre designere i USA har saksøkt den populære nettbutikken Shein for å ha stjålet design og masseprodusert kopier for salg på den kinesiske «fast fashion»-siden.

Søksmålet ble anlagt ved Californias føderale domstol på tirsdag av tre amerikanske designere som sier de ble opprørt da de så at produkter som var identiske med deres egne ble solgt på nettbutikken uten opphavsrett, skriver CBS News.

Shein-klærne var ikke nesten-kopier, der design tolkes med visse friheter, men «eksakte kopier av opphavsrettsbeskyttet grafisk design», hevder søksmålet.

Vil bruke «mafia-lov»

Selskapet anklages også for å engasjere seg i et «mønster av opphavsbrudd», der de stjeler design fra mindre aktører for å holde liv i forretningsmodellen sin, som produserer over 6000 nye plagg om dagen til millioner av kunder. Søksmålet hevder dette tilsvarer brudd på USAs beryktede «Rico-lov».

Den føderale Rico-loven er mest kjent for å brukes i straffesaker mot den amerikanske mafiaen, og omfatter organisert kriminell aktivitet.

En Rico-rettssak gjør det mulig for påtalemyndigheten å straffeforfølge alle mulige kriminelle handlinger utført av en organisasjon i en enkelt rettssak.

Flere titalls søksmål

– Shein har vokst seg rik ved å begå lovbrudd om og om igjen, som en del av et langt og kontinuerlig mønster av utpressing, som ikke viser tegn til å avta, heter det i søksmålet.

Det er imidlertid ikke første gang Shein saksøkes for brudd på opphavsretten. Ifølge avisen Wall Street Journal står selskapet overfor flere titalls søksmål i USA alene, og det kun i løpet av de siste tre årene.

Blant annet har merkene Ralph Lauren og Oakley anlagt søksmål mot Shein, som gjentatte ganger har inngått forlik i lignende saker for ukjente beløp.

Propaganda

Det seneste søksmålet kommer etter at Shein skapte store overskrifter, blant annet i Time Magazine og CNN , for å sende en gruppe influensere på en sponset tur til selskapets «innovasjonsfabrikk» i Kina.

Influenserne ble anklaget for å drive propaganda for selskapet ved å vise den «perfekte fabrikken», ettersom flere påpekte at selskapet ved en rekke anledninger har blitt anklaget for grusomme arbeidsforhold. Klærne er også ofte produsert av billige materialer med kort levetid, noe som er svært dårlig for miljøet.

Shein er verdens største moteforhandler med et årlig salg på nesten 30 milliarder dollar, mer enn både Hamp;M og Zara til sammen. De er kjent som en «fast fashion»-produsent, en forretningsmodell for klær som kjennetegnes av ekstremt store mengder, global handel og stadig nye design.

Fast fashion er opprinnelig basert på å kopiere catwalk-trender fra designmerker, og forretningsmodellen ble lønnsom gjennom å masseprodusere disse trendene til en lav kostnad for et globalt marked.