EU styrker data- og råvareavtaler med Japan for å bli mindre avhengig av Kina

NTB

EU og Japan har undertegnet nye avtaler om kritiske råvarer og datasikkerhet, samtidig som importen av matvarer fra Fukushima-området gjenopptas.

Det skjer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Japans statsminister Fumio Kishida og EU-president Charles Michel møttes både under Nato-toppmøtet i Litauen og i Brussel denne uka.

– Vi behøver hverandre mer en noensinne, og vi står nærmere hverandre enn noensinne, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i en uttalelse.

Sentrale råvarer

EU og Japan har nå landet en samarbeidsavtale om både kritiske råvarer og halvledere.

– Et av våre mål er å redusere vår avhengighet av en håndfull leverandører, mange av dem basert i Kina, for produkter som er sentrale for vår økonomi, sier hun i uttalelsen.

EU og Japan ønsker å styrke samarbeidet i lys av både pandemien, Russlands invasjon i Ukraina, økende datatrusler og sårbarhet overfor utøvelse av økonomisk makt.

Mat fra Fukushima

Unionen har nå også hevet sine restriksjoner mot import av matvarer fra Fukushima-området etter tsunamien og kjernekraftulykken i 2011. Beslutningen er tatt på rent vitenskapelig grunnlag, ifølge von der Leyen.

Partene har tidligere inngått en avtale om en arktisk undersjøisk datakabel via Nord-Amerika til Norge, Finland og Irland som skal gi høyere kapasitet og mindre sårbarhet for dataangrep.

Finansieringen av denne tok i desember et viktig steg mot realisering. EU og Japan skal videre også samarbeide om 6G-nettverk og kunstig intelligens.