Tre funnet døde i bil i Sverige - etterforskes som drap

NTB

Tre personer er funnet døde i en bil i Västmanland nordvest for Stockholm. Politiet etterforsker saken som drap.

De tre ble funnet av en forbipasserende politipatrulje som var på et annet oppdrag utenfor Skinnskatteberg, et lite tettsted 17 mil nordvest for Stockholm klokken 21.20 torsdag kveld.

Ifølge politiet er det en forbindelse mellom de tre døde, men politiet ville natt til fredag ikke gå nærmere inn på hva slags forbindelse det er snakk om, eller gi andre detaljer om hva som har skjedd, skriver Aftonbladet og Expressen.

– Det er en veldig alvorlig forbrytelse som er blitt begått her, sier pressetalsperson Pelle Vamstad i Mitt politidistrikt.

Politiet har innledet drapsetterforskning. Vamstad opplyser at det ikke er tegn på koblinger til gjengkriminalitet.

Åstedet var natt til fredag sperret for tekniske undersøkelser. Rettsmedisinsk undersøkelse skal også finne sted. De pårørende er varslet.

– Av hensyn til etterforskningen og de pårørende kan jeg ikke gi noen detaljer, sier Vamstad.