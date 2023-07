EU fordømmer drap på opposisjonspolitiker i Kongo

NTB

En tidligere statsråd som senere ble opposisjonspolitiker i Kongo, er funnet skutt og drept i hovedstaden Kinshasa. EU fordømmer drapet.

Cherubin Okende forsvant etter at han hadde dratt av gårde til et møte i grunnlovsdomstolen i Kinshasa onsdag. Han ble funnet skutt og drept i bilen sin torsdag morgen på en hovedvei i byen, uttaler en talsperson for opposisjonsleder Moise Katumbi.

– Det er et politisk drap. De ønsker å tvinge oss til taushet, sier Katumbi, som skal delta i presidentvalget i Kongo i desember i år, til den franske kringkasteren RFI.

Presidentkontoret i Kongo uttaler at Okende døde under «tragiske omstendigheter» og ber om full etterforskning. Regjeringen er «sjokkert etter å ha fått vite om drapet» og har beordret etterforskning, uttaler regjeringstalsmann Patrick Muyaya.

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømmer drapet på det sterkeste og ber om at de ansvarlige må stilles til ansvar. Det kommende valget må gjennomføres på et åpent, fredelig og inkluderende vis, sier han.

Okende var samferdselsminister da han og to andre statsråder gikk av i desember i fjor. Det skjedde da Katumbi lanserte seg som presidentkandidat og trakk sitt parti Ensemble pour la Republique fra regjeringskoalisjonen.

President Felix Tshisekedi skal stille til gjenvalg.

Flere ledende opposisjonspolitikere i Kongo, blant dem Katumbi, har hevdet at myndighetene planlegger å gjennomføre valgfusk.

En av Katumbis rådgivere ble pågrepet i mai, anklaget for besittelse av skytevåpen og for å ha planlagt å velte regjeringen.