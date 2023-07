Kina hevder å ha jaget bort japansk fiskefartøy fra omstridt øygruppe

NTB

Kinesisk kystvakt har ifølge kinesiske medier jaget bort et japansk fiskefartøy som befant seg ved en omstridt øygruppe som begge landene gjør krav på.

Det japanske fartøyet hadde tatt seg inn i øygruppens territorialfarvann, ifølge statlige medier i Kina.

Begge land gjør krav på øygruppen, som kalles Senkaku i Japan og Diaoyu i Kina. Øygruppen er ubebodd og under japansk kontroll via det japanske prefekturet Okinawa. Øyene ligger nordøst for Taiwan, omtrent halvveis mellom det kinesiske fastlandet og Okinawa.

– Vi oppfordrer den japanske parten til å umiddelbart innstille alle ulovlige aktiviteter i farvannet og til å sikre at lignende hendelser ikke gjentar seg, sier talsperson Gan Yu i det kinesiske marinepolitiet ifølge kinesiske statlige medier.

Japanske myndigheter hadde natt til fredag norsk tid ikke kommentert opplysningene.