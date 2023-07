WHO mener populært søtningsstoff kan være kreftfremkallende

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer det kunstige søtningsstoffet aspartam som mulig kreftfremkallende. Men WHO endrer ikke på kostholdsrådene.

Nyhetsbyrået Reuters erfarte allerede for et par uker siden at WHOs kreftforskningsavdeling ville stemple aspartam som mulig kreftfremkallende for mennesker.

Nå har FN-organet offentliggjort sin vurdering av det kunstige søtningsstoffet.

Aspartam brukes i dag i en rekke mat- og drikkevarer, som flere typer lettbrus, tyggegummi og søtningstabletter til kaffe og te.

WHOs kreftforskningsavdeling har basert sin vurdering på tilgjengelige vitenskapelige bevis, men har ikke tatt hensyn til hvor store mengder av et produkt man må innta for å havne i faresonen.

FHI konkluderte tidligere i sommer med at aspartam er trygt i de mengdene vi får i oss i Norge. Det samme har både USA og Europa fastslått. Også WHOs komité for tilsetningsstoffer, Jefca, har siden 1981 sagt at aspartam er trygt å bruke i visse mengder.

I sin vurdering natt til fredag understreker også WHO at mengden folk flest får i seg, er trygg. Det eksisterende rådet om et maksimalt daglig inntak på opptil 40 milligram aspartam per kilo kroppsvekt, blir derfor stående.

En boks lettbrus på 0,33 liter kan inneholde 200–300 milligram aspartam.

En voksen som veier 70 kilo må derfor drikke mellom 9 og 14 bokser daglig for å overstige denne grensen, så lenge personen ikke får i seg aspartam fra andre mat- og drikkevarer.