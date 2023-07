En uke med fest i Skottland i anledning 155-årslaget til golden retriever

Det er ikke rart golden retrievere er populære hunder å ha. Les mer Lukk

En hertug som kjempet i Culloden-slaget, veltrente nakenbadere i en lokal innsjø, en The Proclaimers-hit og japanske tilreisende. Alt kan knyttes til det skotske høylandet og tre nyfødte valper i et ærverdig hus for 155 år siden!