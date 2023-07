Én senator blokkerer godkjenning av 260 militære sjefer

Senator Tommy Tuberville har siden mars blokkert alle topputnevnelser i hæren fordi det militære betaler for abortreiser for soldater som må ta abort. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Én enkelt senator fra Alabama blokkerer for Senatets godkjenning av 260 militære nominasjoner i protest mot at hæren betaler for soldaters abortreiser.