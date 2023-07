Billström: Sverige vil ikke innfri avtalen med Tyrkia før Nato-søknaden er godkjent

NTB

Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier Sverige vil oppfylle alle vilkårene i avtalen med Tyrkia, men ikke før Nato-søknaden deres er ratifisert.

Tyrkias president Reccep Tayip Erdogan sa onsdag at han forventer at Sverige tar konkrete skritt mot terrorisme mot at Tyrkia ratifiserer den svenske Nato-søknaden.

Hvis godkjenningen ikke kommer, vil ikke Sverige oppfylle sin del av avtalen med Tyrkia, advarer Billström.

– Vi er enige om at Sverige skal legge fram et «veikart». Det kommer vi naturligvis til å gjøre. Vi kommer til å oppfylle hvert eneste punkt i overenskomsten. Men vi kommer naturligvis til å gjøre dette etter at vi er blitt ratifisert, sier han til Dagens Nyheter.

På samme pressekonferanse sa Erdogan at Tyrkia vil vente med å ratifisere den svenske Nato-søknaden til nasjonalforsamlingen trer sammen igjen i oktober.

Vi må ha litt is i magen, sier Billström.

– Vi går ut fra at det er fullt mulig å gjennomføre ratifiseringen så snart som mulig, sier han til samme avis.

Heller ikke Ungarn har ratifisert den svenske søknaden, men signaliserte torsdag at det kan skje til høsten. En ungarsk parlamentariker sier til nyhetsbyrået Reuters at det ikke er nødvendig å kalle inn til en ekstraordinær sesjon for å få godkjent søknaden tidligere.

Det ungarske parlamentet samles igjen i september, opplyser samme parlamentariker.