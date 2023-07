Putin: Nye våpen til Ukraina endrer ingenting på slagmarken

NTB

Vestens nye våpenleveranser til Ukraina vil trappe opp konflikten og forverre situasjonen, men ikke endre situasjonen på slagmarken, mener Vladimir Putin.

Den russiske presidenten kommenterer torsdag også muligheten for et fremtidig ukrainsk Nato-medlemskap. Han mener det vil utgjøre en trussel mot Russland og føre til økt spenning globalt.

Putin gjorde det også klart at stridsvogner som Vesten har sendt til Ukraina, vil være prioriterte mål for russiske militære.

Kan trekke seg fra kornavtale

Russlands president varsler at landet kan trekke seg fra kornavtalen med Ukraina om ikke russiske krav blir innfridd.

Avtalen som åpner for at ukrainsk korn og gjødsel kan eksporteres trygt gjennom Svartehavet, utløper mandag.

President Vladimir Putin har gjentatte ganger truet med å la avtalen utløpe fordi han mener at det legges hindringer i veien for Russlands egen eksport.

I en tale på statlig TV torsdag sa Putin at han er i kontakt med FN om saken, men at han ikke har sett et budskap som FNs generalsekretær sier er sendt til ham om et mulig kompromiss for å redde avtalen.