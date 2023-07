Biden tror ikke Putin tar i bruk atomvåpen

NTB

President Joe Biden ser ikke for seg noe scenario der Vladimir Putin tar i bruk atomvåpen, sier han på en pressekonferanse i Helsingfors.

– Mitt håp og min forventning er at Ukraina gjør stor framgang i sin offensiv, og at det fører til en forhandlet løsning lenger framme, sa Biden på en pressekonferanse i Helsingfors.

USAs president gjør det klart at han mener Russland allerede har tapt, og at Putin omsider vil forstå at det ikke er i Russlands interesse å fortsette krigen.

– Han har allerede tapt krigen. Det er ingen mulighet for at han vinner krigen i Ukraina, sa han.

I Helsingfors sa også Biden at han ikke ser for seg noe scenario der president Vladimir Putin tar i bruk atomvåpen.

Om interne forhold i Russland sa han at Jevgenij Prigozjin må passe seg for ikke å bli forgiftet.

– Gud vet hva han er troendes til å gjøre. Vi vet ikke engang hvor han er. Hvis jeg var i hans sko, ville jeg være forsiktig med hva jeg spiste, jeg ville holde et øye med menyen, sa Biden.

Han gjorde det klart at han er fast bestemt på forsvare hver tomme jord i Nato, inkludert Finland, men at det er for tidlig for Ukraina å bli medlem av alliansen.

– Ingen kan bli med i Nato mens en krig pågår, sa han og påpekte at det ville garantert bety tredje verdenskrig.

Men han gjorde det klart at Ukraina blir medlem en dag.

– Det dreier seg ikke om de blir medlem eller ikke, det dreier seg om når de kan bli medlem. Og det kommer de til å bli, sa han etter toppmøtet i Vilnius der Nato ikke fastsatte en vei framover mot medlemskap.