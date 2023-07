Kinas toppdiplomat har møtt Blinken og Lavrov

NTB

Den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi møtte med USAs og Russlands utenriksministre Antony Blinken og Sergej Lavrov i Indonesias hovedstad Jakarta torsdag.

Møtet mellom Wang og Blinken er det andre av flere og fant i forbindelse med utenriksministermøtet i Asean, organisasjonen for sørøstasiatiske land.

Det skjer til tross for at Microsoft to dager tidligere beskyldte kinesiske hackere for å ha infiltrert amerikanske myndigheters eposter.

Samtalen finner sted om lag en måned etter at Blinken besøkte Beijing, som den første amerikanske utenriksministeren på fem år. Der møtte han president Xi Jinping, Wang og utenriksminister Qin Gang.

Wang representerte Kina på Asean-møtet for Kina da Qin meldte fravær som følge av sykdom, opplyser Kinas utenriksdepartement.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hadde også et møte med Wang.

– Kina og Russland må styrke den strategiske kommunikasjonen og koordineringen, sa Wang etter møtet.

Videre sa han at Kina er klar for å samarbeide med Russland for å støtte Asean, og for å være på vakt mot innblanding fra eksterne styrker.

Begge landene uttrykte sin støtte til Indonesia og Asean-landene og «den riktige retningen» av det østasiatiske samarbeidet, ifølge Wang.