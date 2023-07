Ukraina har mottatt klasebomber fra USA, bekrefter general

USA har levert kontroversielle klasevåpen til Ukraina.

Det får CNN bekreftet fra en ukrainsk general.

President Joe Biden kunngjorde forrige uke at han hadde tatt den «vanskelige avgjørelsen om å tillate overføringen av klasevåpen til Ukraina.

Flere land har advart mot å forsyne Ukraina med det kontroversielle våpnenet, og Norges statsminister Jonas Gahr Støre har tatt opp saken med Joe Biden.

– Vi har nettopp fått dem

– Vi har nettopp fått dem. Vi har ikke brukt dem ennå, sier brigadegeneral Aleksandr Tarnavskyj, leder for Tavria, en sammensluting av hærstyrker, i et intervju med CNN.

– Fienden forstår også at med denne ammunisjonen vil vi ha en fordel. Fienden vil gi opp de områdene der det er mulig å bruke dette, fortsetter han han.

Tarnavskyj understreker begrensningene for bruken av klaseammunisjon og sier at bruken er forbudt i tett befolkede områder, selv om de er okkupert av russiske styrker. USA har sagt at de har skriftlige forsikringer fra Ukraina om at de ikke vil bli brukt i områder med sivile.

– Russerne tror at vi vil bruke det på alle deler av frontlinjen. Dette er veldig feil. Men de er veldig bekymret, sier generalen.

Les alt om krigen i Ukraina her!

– Midlertidig leveranse



USA begrynner beslutningen om å gi Ukraina klaseammunisjon med Kyivs begrensede tilgang på artilleri. Leveransen av klaseammunisjon skal derfor være midlertidig.

– Når produksjon av enkeltrunder når et nivå som kan dekke Ukrainas behov, vil det ikke lenger være behov for å fortsette å gi klaseammunisjon, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan tirsdag.

Klaseammunisjoner er kontroversielle fordi de sprer mange mindre bomber som eksploderer over et område og utgjør en risiko for sivile. Mange blir ofte liggende igjen udetonerte.

Mer enn 100 land har forbudt bruken av disse våpnene.