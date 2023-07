De fleste av oss rammes av psykisk sykdom i løpet av livet, ifølge dansk forskning

NTB

Fire av fem mennesker vil få behandling for psykisk sykdom på et tidspunkt i livet, viser en ny oppsiktsvekkende studie fra Danmark.

Å slite med mental helse i løpet av livet er ikke sjeldent, men tvert imot veldig normalt, skal man tro ny dansk forskning.

Ifølge overlege og professor i psykiatri Lars Vedel Kessing, som står bak studien, vil 82 prosent av oss minst en gang få hjelp til å takle ulike psykiske lidelser, skriver den danske avisen Politiken.

Overraskende

Studien definerer psykisk sykdom med at man på et tidspunkt i livet enten får en diagnose for psykisk lidelse på sykehus eller får behandling med psykofarmaka. Dette er legemidler som brukes mot psykiske lidelser, for eksempel antidepressiv medisin.

Antallet er såpass høyt at det nesten er vanskelig å tro, medgir Kessing, som jobber på Psykiatrisk Center København og ved Institutt for Klinisk Medisin ved Københavns universitet.

Også reaksjoner fra kollegaer innen psykiatrien gikk ut på at dette ikke kunne stemme, men Kessing mener det skyldes at studier ikke har sett på forekomsten av psykiske lidelser gjennom hele livsløpet før.

Ofte forbipasserende

Han forklarer også at det ofte skyldes at familie, venner og kollegaer som har slitt med psykiske lidelser, enten ikke vil snakke om det, eller ikke kan huske det. For selv om studien viser at fire av fem vi bli rammet av psykisk sykdom på et tidspunkt i livet, betyr det ikke at det vil vare evig.

– For mange vil det kun være forbipasserende. Det kan for eksempel være en depresjon man får behandling for i et halvt år, sier overlegen til Politiken.

Funnene kommer fra en landsdekkende dansk studie av 1,5 millioner dansker mellom 1995 og 2018. Resultatet er publisert i det anerkjente amerikanske forskningstidsskriftet JAMA Psychiatry.