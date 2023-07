Antall døde stiger i årets monsunregn i India

NTB

Minst hundre mennesker er døde etter flere dager med kraftig monsunregn nord i India, ifølge landets myndigheter.

Nedbøren har ført til store oversvømmelser, ødelagte veier og bygningskollaps flere steder.

I den hardest rammede delstaten Himachal Pradesh har minst 88 mennesker mistet livet og over 100 er skadd. Delstaten ligger rundt 500 kilometer nord for New Delhi.

I nabodelstaten Uttarkhand har tolv mennesker mistet livet, og en populær pilegrimsferd til tempelet Kedarnath er avlyst på grunn av kraftig nedbør. I tillegg har ti mennesker mistet livet i Punjab, og elleve er døde i Uttar Pradesh.

Det er normalt med oversvømmelser og jordskred som gjør stor skade i den indiske monsunsesongen, men eksperter sier at klimaendringene gjør at monsunregnet er kraftigere og hyppigere.

Nær 30.000 mennesker er brakt i sikkerhet, og nær 300 strandede mennesker, hovedsakelig turister, er reddet med helikopter i Himachal Pradesh siden lørdag.

Vannstanden på elven Jamuna, som renner gjennom New Delhi, var onsdag på sitt høyeste på 40 år.

Det er meldt mer regn i nordlige India i dagene som kommer, og ifølge meteorologer har det allerede kommet mer monsunregn enn normalt.