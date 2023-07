Økonomien i Storbritannia ble påvirket av kong Charles' kroning

NTB

Den britiske økonomien krympet i mai fordi virksomheter over hele landet hadde en ekstra fridag i forbindelse med kroningen av kong Charles.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) falt med 0,1 prosent i mai etter å ha vokst med 0,2 prosent i april, viser tall fra det britiske statistikkbyrået ONS.

I forbindelse med kroningshelgen i starten av mai, fikk britene en ekstra fridag, altså en tapt arbeidsdag.

– BNP falt litt ettersom produksjonen og bygg- og anleggsvirksomhet ble påvirket av en mindre arbeidsdag enn normalt, sier ONS-direktør Darren Morgan.

Økonomien fikk dessuten et kraftig hopp i april fordi briter brukte mer penger på puber, barer og butikker.

– Til tross for kroningsfesten, falt også salget i puber og barer i mai etter en sterk april. Rekrutteringsbyråene opplevde også nedgang, sier Morgan.

Analytikere trodde at fallet ville bli større. Deutsche Bank anslo at økonomien ville krympe med 0,3 prosent, mens Investec Economics anslo et fall på 0,5 prosent.