Støre klar for Biden-møte: – Vår viktigste allierte

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Norge har hatt mange samtaler med USA under Nato-toppmøtet i Vilnius. Nå skal han møte president Biden (t.h.) i Helsingfors. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er takknemlig for at USAs president Joe Biden kommer til Helsingfors for å møte ham og de andre nordiske statslederne.