FN: Israel har gjort okkuperte områder om til et fengsel under åpen himmel

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, kommer med knusende kritikk av Israel i ny rapport. Foto: Keystone / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Israel har siden 1967 fengslet over 800.000 palestinere og gjort de okkuperte områdene om til et fengsel under åpen himmel, sier FNs spesialrapportør.