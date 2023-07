Lavrov: F-16 til Ukraina vil utgjøre atomtrussel mot Russland

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager Vesten for å skape en atomtrussel mot Russland ved å planlegge å forsyne Ukraina med F-16-fly.

– USA og dets Nato-følgesvenner fremkaller risiko for direkte militær konfrontasjon med Russland, noe som kan få katastrofale konsekvenser, sier Lavrov i et intervju med den russiske nettportalen Lenta.ru.

Russland kan ikke snu ryggen til det faktum at F-16-kampflyene som Vesten har til hensikt å levere til Ukraina, potensielt kan bære atomvåpen, uttaler han.

– Selve kjensgjerningen ved å ha slike systemer i de ukrainske væpnede styrkene er noe vi kommer til å vurdere som en atomtrussel fra Vesten, sier utenriksministeren.

Samtidig avviser Lavrov at Russland planlegger noe taktisk atomangrep i Ukraina. Forutsetningene for bruk av taktiske kjernefysiske våpen er velkjente, uttaler statsråden.

Russlands atomdoktrine slår fast at Moskva kan bruke atomvåpen kun i to scenarioer: Enten ved at Russland angripes med atomvåpen, eller ved at Russland angripes med konvensjonelle våpen som truer landets eksistens.

Onsdag sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på avslutningen av Nato-toppmøtet i Litauen at det på toppmøtet ble bestemt at en koalisjon bestående av ti land, inkludert Norge, skal starte opplæringen av ukrainske F-16-piloter etter sommeren. Først etter dette vil det tas en beslutning om leveranser av jagerfly, sa Stoltenberg.