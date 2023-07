Zelenskyj: Ukraina har bedre sikkerhetsgrunnlag enn noen gang

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var til stede under Nato-toppmøtet i Litauens hovedstad. Nato presenterte et veikart for medlemskap, men han fikk ingen tidsskjema. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

NTB

Nato-toppmøtet har gitt Ukraina et sikkerhetsgrunnlag som landet aldri før har hatt, og åpnet for en vei inn i forsvarsalliansen, sier Ukrainas president.

– Dette er meget viktig. For første gang siden uavhengigheten vår har vi fått etablert et sikkerhetsgrunnlag for Ukraina på landets vei inn i Nato, sier president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale.

Zelenskyj gjentar i talen uttalelser han kom med på Nato-toppmøtet i Litauen onsdag om at «vi har fjernet enhver tvil og tvetydighet om hvorvidt Ukraina kommer inn i Nato. Det skal skje».

På Nato-toppmøtet i Vilnius slo Nato-lederne fast at Ukraina hører hjemme i Nato, men at landet må oppfylle en rekke krav for å kunne bli medlem. Noe tidsskjema for medlemskap finnes ikke, og Ukraina kan ikke bli med i alliansen så lenge landet er i krig.