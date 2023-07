FNs sikkerhetsråd møtes etter ny nordkoreansk rakettest

NTB

FNs sikkerhetsråd samles torsdag etter at Nord-Korea onsdag prøveskjøt en interkontinental ballistisk rakett.

Storbritannia, som for tiden har formannskapet i FNs sikkerhetsråd, opplyste natt til torsdag at Sikkerhetsrådet skal møtes i New York torsdag for å diskutere Nord-Koreas siste rakettest.

Det skjer etter oppfordring fra USA, Albania, Frankrike, Japan, Malta og Storbritannia.

Onsdag fordømte USA, Sør-Korea og Japan den nordkoreanske rakettesten.

Ballistisk rakett

Raketten var av typen Hwasong-18, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, som siterer en melding fra det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA. Den interkontinentale ballistiske raketten fløy i 1001 kilometer og nådde en høyde på 6648 kilometer, ifølge meldingene.

Raketten fløy i 74 minutter før den falt ned i havet klokken 11.13 lokal tid onsdag, rundt 550 kilometer øst for Nord-Korea og vest for Japans økonomiske sone, om lag 250 kilometer vest for Okushiri-øya nord i Japan.

Onsdagens oppskyting var den andre på en måneds tid og den tolvte så langt i år, ifølge Reuters. Med 74 minutter kan dette ha vært den lengste flytiden for en nordkoreansk rakett noensinne, ifølge nyhetsbyrået.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un var til stede under oppskytingen, ifølge KCNA.

Nato-toppmøte

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol, som var i Litauen i forbindelse med Nato-toppmøtet, kalte inn til et krisemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet for å diskutere oppskytingen.

Han lovet også å bruke toppmøtet som anledning for å be om internasjonal solidaritet i møte med slike trusler. Sikkerheten i atlanterhavs- og stillehavsregionene må ses under ett, uttalte han.

Japans statsminister Fumio Kishida var også i Japan på tidspunktet for rakettesten.

Ubåt

Oppskytingen onsdag fant sted etter at Nord-Korea dagene i forveien hadde kommet med kritikk mot USAs militæraktiviteter. Nord-Korea anklaget blant annet USA for å ha krenket landets luftrom ved å sende spionfly inn i landets økonomiske sone.

Nord-Korea har også kritisert USA for et nylig besøk i Sør-Korea av en atomdrevet ubåt som kan utstyres med krysserraketter.

FNs sikkerhetsråd og en rekke land har innført sanksjoner mot Nord-Korea på grunn av landets rakett- og atomvåpenprogram.