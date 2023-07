AP: Seksuell kommentar utløste krangel da overgrepsdømt turnlege ble knivstukket

NTB

Mannen som er mistenkt for å ha knivstukket den overgrepsdømte tidligere turnlegen Larry Nassar, sier at krangelen ble utløst av en grov seksuell kommentar.

Nassar skal ha blitt stukket i ryggen og i brystregionen under en krangel med en medinnsatt i fengselet i Florida søndag. Den tidligere legen for det amerikanske turnlandslaget er utenfor livsfare.

Onsdag skriver nyhetsbyrået AP at mannen som er mistenkt for angrepet på Nassar, forteller at krangelen ble utløst av en grov seksuell kommentar fra Nassar. De innsatte så på en kamp under tennisturneringen Wimbledon da Nassar skal ha sagt at han ønsket å se mindreårige jenter i turneringen.

Det skal ha fått begeret til å renne over for en mann, som senere stakk Nassar i ryggen og i brystregionen med et hjemmelaget stikkvåpen.

I 2017 erkjente Nassar straffskyld for å ha misbrukt ti jenter. Den tidligere landslagslegen soner for tiden en fengselsstraff på inntil 175 år.

Ifølge AP er fengselet Nassar sitter i, kraftig underbemannet, og personer som nyhetsbyrået har snakket med, sier fengselsbetjenter ofte jobber lange skift og mye overtid.