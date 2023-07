Biden lover fast holdning til forsvaret av Ukraina

NTB

Nato skal aldri svikte Ukraina, sa Joe Biden i avslutningstalen til Nato-toppmøtet. Han kaller kampen mot russisk aggresjon en av verdens sentrale utfordringer.

– Vår enhet skal ikke svikte, det lover jeg dere, sa USAs president Joe Biden i en tale på universitetet i Litauens hovedstad Vilnius onsdag og la til at Russland hadde ventet at Nato ville splittes.

– Men han tok feil, sa Biden.

Han har vært i Vilnius i to dager for å delta på toppmøtet i Nato, der militæralliansen ble enig om å fortsette støtten til Ukraina. Nato er derimot ikke klar for å invitere landet inn i alliansen.

Biden viste til at Litauen vet hva frihet er etter å ha levd i flere årtier under russisk dominans, og han sammenlignet Litauens kamp for å slippe unna sovjetisk styre med Ukrainas pågående kamp for å slå tilbake den russiske invasjonen.

Til massiv jubel fra tusener av tilhørere pekte han på at USA aldri anerkjente den sovjetiske okkupasjonen av de baltiske landene, som varte fra slutten av annen verdenskrig til Sovjetunionen kollapset.

I talen pekte han på den sammensveisede responsen på den russiske invasjonen som en modell for hvordan man burde reagere på andre globale utfordringer, fra klimaendringene til Kinas framvekst som stormakt.

– Nasjoner står sterkere når de bygger den bredeste og dypeste koalisjonen, sa han.