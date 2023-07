Erdogan vil følge nøye med på Sverige før ratifisering

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han forventer at Sverige tar konkrete skritt mot terrorisme mot at Tyrkia ratifiserer Nato-søknaden.

På en pressekonferanse etter Nato-toppmøtet i Vilnius der Tyrkia avtalte at de skal godta Sveriges Nato-søknad, sa han at den tyrkiske nasjonalforsamlingen vil følge nøye med på utviklingen før søknaden ratifiseres.

Han gjorde det klart at han forventer at Sverige «ikke aksepterer hatkriminalitet» som rammer muslimer, det vil si koranbrenning, og at «slike avskyelige angrep på koranen ikke godkjennes i Sverige».

Forventer svenske forpliktelser

Han viste også til at Sverige i henhold til avtalen har forpliktet seg til å støtte en oppdatering av tollavtalen med EU og støtte visumfri innreise for tyrkere til EU.

Men han påpeker at Tyrkia ikke kan ratifisere søknaden før nasjonalforsamlingen trer sammen igjen etter ferien i oktober, og da er det mye annen lovgivning som også skal drøftes.

Den regjeringsvennlige avisen Yeni Safak skriver at Sverige derfor har 2,5 måned på seg til å fullføre «sin hjemmelekse i kampen mot PKK og Fetö (Gülenbevegelsen), og EU og USA til å oppfylle sine løfter til Tyrkia».

– Om forpliktelsene ikke oppfylles, forventes ikke parlamentets godkjenning, skriver avisen.

Putin har ingen planer om å snakke med Erdogan

Tidligere onsdag tilbød Erdogan seg å mekle mellom Russland og Ukraina for å få slutt på krigen i Ukraina dersom begge land ønsker det.

Mens han hadde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på besøk i forrige uke, sa Erdogan at han hadde invitert Putin til å besøke Tyrkia i august.

Men Russland var lite fornøyd med at Erdogan løslot fem ukrainske soldater som hadde vært krigsfanger i Russland, og at han gikk inn for at Sverige blir medlem av Nato.