Kina godtar ikke kjennelse om Sør-Kinahavet

NTB

Kina fastholder at de ikke godtar voldgiftsdommen som ga Filippinene rett i kravet mot Kina om Sør-Kinahavet, og heller ingen andre krav basert på kjennelsen.

Den faste voldgiftsdomstolen i Haag fastslo i 2016 at Kinas krav på størsteparten av Sør-Kinahavet, langt inn på territorialfarvannet til de andre kyststatene, er grunnløs, og ga dermed Filippinene rett i kravet på sin del av havet.

Men Kina avviser kjennelsen og vil heller ikke akseptere noen andre krav eller handlinger basert på den.

– Med kjennelsen krenket domstolen prinsippet om staters samtykke, gikk utover sin myndighet og forvrengte loven, sa talsperson i det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbing, onsdag.

Bakgrunnen for Kinas reaksjon er at Filippinene onsdag lanserte en nettside med informasjon om landets seier mot Kina.

USA gjentar kravet om Kina må slutte å trakassere fartøyer fra andre land som har rettigheter i Sørkina-havet. USA støtter helt og fullt kjennelsen fra 2016.

Talsmann for USAs utenriksdepartement, Matthew Miller, gjorde det klart at kjennelsen er endelig og bindende for Filippinene og Kina, og ba Kina opptre i overensstemmelse med folkeretten.

Kina gjør også krav på deler av den økonomiske sonen i Sør-Kinahavet til Vietnam, Indonesia, Malaysia, Taiwan og Brunei.

Landet har de siste årene bygd militære installasjoner på holmer og skjær som andre land gjør krav på, og har en rekke ganger jaget eller trakassert vietnamesiske fiskebåter i vietnamesisk farvann.