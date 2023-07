Polen kritiserer beslutning om ukrainsk Nato-medlemskap

Polens president Andrzej Duda mener Nato-landene ikke har gjort nok med sin beslutning om Ukrainas fremtidige medlemskap i alliansen.

– Etter min mening er dette absolutt ikke nok, sa Duda på Natos toppmøte i Vilnius onsdag.

– Jeg håper Ukraina blir fullverdig medlem av vår allianse, Nato, i løpet av et par år.

Duda slår fast at veien videre for Ukraina er «tydelig» i kjølvannet av beslutningen som ble tatt på toppmøtet tirsdag. Der ble det bestemt at Ukraina vil bli invitert inn i alliansen når de medlemslandene er enige om det, og når alle vilkår er møtt.

Det kom ingen løfter om når dette kan skje.

Vanskelig tidsplan

Ifølge Duda er det ikke mulig å komme med en konkret dato før krigen i Ukraina er over.

– Når det gjelder tidsplanen, så er det veldig vanskelig og praktisk talt umulig å diskutere ukrainsk medlemskap nå, med tanke på at vi trenger enstemmighet i Nato for å fatte en slik beslutning, sa den polske presidenten.

Oppretter eget Ukraina-råd

Nato-sjef Jens Stoltenberg la onsdag vekt på at Ukraina nå står nærmere forsvarsalliansen enn noen gang før.

– Jeg ser fram til dagen vi møtes som allierte, sa Stoltenberg til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Nato-landene ble tirsdag enige om at Ukraina slipper den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan). Det betyr en raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad når den tid kommer.

Det er også bestemt at det skal opprettes et eget Nato-Ukraina-råd. Første møte var allerede onsdag.

– Dette er et forum hvor Nato og Ukraina møtes på like fot, holder krisesamtaler og sammen tar avgjørelser, sa Nato-sjefen.