Zelenskyj er trygg på at Ukraina blir med i Nato på sikt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar denne uken på Natos toppmøte i Vilnius. Han er trygg på at Ukraina en dag vil bli med i Nato, men ikke før krigen er over.

NTB

Den beste sikkerhetsgarantien Ukraina kan få, er et medlemskap i Nato, sier president Volodymyr Zelenskyj. I mellomtiden ber han om forsikringer fra allierte.

– Jeg er trygg på at etter krigen, så er Ukraina i Nato. Vi skal gjøre alt vi kan for å få til det, sa Zelenskyj på en felles pressekonferanse med Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Den ukrainske presidenten deltok onsdag på Nato-toppmøtet i Vilnius, hvor Ukrainas ønske om et Nato-medlemskap har stått øverst på agendaen.

De allierte bestemte tirsdag at Ukraina skal inviteres inn i alliansen når medlemslandene er enige om det, og når vilkårene for dette er møtt. Det ble ikke gitt noen konkrete løfter om når dette kan skje. En rekke land har sagt at Ukraina ikke kan bli medlem av Nato før krigen er over, noe også Zelenskyj har erkjent.

Han understreket onsdag at han forstår at Ukraina ikke kan bli med i Nato så lenge landet er i krig.

Ingen tidsplan

Det hvite hus varslet tirsdag at det ikke kommer en kontret tidsplan for Ukrainas Nato-medlemskap. Det fikk Zelenskyj til å reagere skarpt. «Absurd», skrev han på meldingstjenesten Telegram.

Onsdag var tonen en litt annen. På pressekonferansen ga den ukrainske presidenten uttrykk for at han er beroliget av signalene som er kommet fra Nato. Samtidig understreket han hva som er Ukrainas endelige mål:

– Den beste sikkerhetsgarantien for Ukraina og for ukrainere er å være i Nato. Vi ser ingen andre medlemsland i Nato som er i krig, som dør eller må forsvare eget land, sa Zelenskyj.

– På veien dit vil vi ha permanente sikkerhetsgarantier sånn at vårt forhold til andre land blir sterkere, fortsatte han.

Også Stoltenberg er glad for at allierte vil gi langsiktige garantier til Ukraina. Les mer Lukk

G7-landene vil gi garantier

Det er ventet at G7-landene onsdag vil legge fram et internasjonalt rammeverk for Ukrainas sikkerhetsgarantier på lang sikt, heter det i en uttalelse fra Storbritannia. Tysklands statsminister Olaf Scholz sa tirsdag at G7 er i gang med arbeidet med slike garantier

– Det vil være et veldig konkret signal og veldig viktig, sa Zelenskyj på pressekonferansen.

Også Stoltenberg er glad for at allierte vil gi langsiktige garantier til Ukraina.

– Vi må sørge for at det er troverdige ordninger på plass for Ukraina når krigen er slutt, slik at ikke historien gjentar seg, sa Stoltenberg.

Oppretter eget Ukraina-råd

Han la vekt på at Ukraina nå står nærmere forsvarsalliansen enn noen gang før.

– Jeg ser fram til dagen vi møtes som allierte, sa Stoltenberg til den ukrainske presidenten.

Nato-landene ble tirsdag enige om at Ukraina slipper den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan). Det betyr en raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad når den tid kommer.

Det er også bestemt at det skal opprettes et eget Nato-Ukraina-råd. Første møte var allerede onsdag.

– Dette er et forum hvor Nato og Ukraina møtes på like fot, holder krisesamtaler og sammen tar avgjørelser, sa Nato-sjefen.

USA sender klasevåpen

Zelenskyj ble på pressekonferansen bedt om å kommentere USAs beslutning om å sende klasevåpen til Ukraina. Han forsikret om at Ukraina skal bruke dem med varsomhet.

– Jeg vet at dette var en utfordring i USA og i Kongressen, og at ikke alle var enige. Men jeg vil at vi skal se på dette ut fra et rettferdighetsperspektiv. Russland bruker konstant klasevåpen på vårt territorium, sa Zelenskyj.

Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av slike våpen. Norge var det første landet som undertegnet konvensjonen, som trådte i kraft i 2010. Den er nå ratifisert av 111 land, men USA og Ukraina er ikke blant dem.

Stoltenberg ble på sin side utfordret på om Nato vil sende jagerfly til Ukraina.

Nato-sjefen viste til at det på toppmøtet ble bestemt at en koalisjon bestående av ti land, inkludert Norge, skal starte opplæringen av ukrainske F-16-piloter etter sommeren. Først etter dette vil det tas en beslutning om leveranser av jagerfly, sa Stoltenberg.