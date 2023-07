Russlands etterretningssjef hevder å ha diskutert Ukraina med CIA-sjefen

NTB

Russlands etterretningssjef Sergej Narysjkin hevder at han og CIA-sjef William Burns i forrige måned diskutere «hva man skal gjøre med Ukraina».

New York Times og Wall Street Journal skrev i forrige måned at Burns ringte Narysjkin for å understreke at USA ikke hadde noe med det kortvarige opprøret til leiesoldatene i Wagner-gruppen å gjøre.

Narysjkin leder SVR, Russlands utenlandsetterretning, og han er kjent for å stå president Vladimir Putin nær.

SVR-sjefen sier til Tass at det er mulig han og Burns nå skal møtes ansikt til ansikt, men dette er ikke bekreftet fra amerikansk side.

Sist de to møttes var i Ankara i Tyrkia i november.