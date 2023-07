Nato om Asia-krisen: En trussel mot euro-atlantisk sikkerhet

Ukraina-krisen har ikke vært det eneste temaet under Nato-toppmøtet i Vilnius denne uken. Uttalelser om Kina får Beijing til å reagere.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, satte av tid under Nato-toppmøtets første dag, mandag, til å snakke om alliansens kollektive bekymring for situasjonen i Asia.

Selv om Taiwan ikke ble nevnt spesifikt, er det ikke unaturlig å tenke at spenningen mellom Kina og den selvstyrte øystaten ligger som et bakteppe for diskusjonen. Det skriver CNN.

Onsdag svarer Kina på uttalelsene som har kommet under møtet i Vilnius.

– Kan skje der i morgen

«Den kinesiske regjeringens stadig mer tvangsmessige oppførsel i utlandet og undertrykkende politikk hjemme utfordrer Natos sikkerhet, verdier og interesser», skriver Stoltenberg i det geopolitiske forumet og magasinet, Foreign Affairs.

I en felles uttalelse fra Nato-møtet skal det, ifølge CNN, ha blitt sagt at Beijings uttalte ambisjoner er en trussel mot euro-atlantisk sikkerhet.

Det ble også retter kritikk mot Kinas konfronterende retorikk og deres bruk av «politiske, økonomiske og militære verktøy for å utvide deres globale fotavtrykk».

– Da jeg besøkte Japan og Sør-Korea i begynnelsen av dette året, var lederne deres tydelig bekymret for at det som skjer i Europa i dag kan skje i Asia i morgen, sa Stoltenberg mandag.

Samtidig ble det utrykt at alliansen fortsatt er åpen for konstruktive samtaler med Kina.

Wang Wenbin kaller Natos anklager grunnløse.

«Grunnløse» og «provoserende» anklager

Onsdag svarer Kina, ved talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet Wang Wenbin, på anklagene fra Nato.

Han ber Nato slutte med sine «grunnløse anklager» og «provoserende bemerkninger», ifølge NTB.

Kinas EU-utsending sier at anklagene «ignorer grunnleggende fakta, forvrenger Kinas posisjon og politikk, og bevisst drar Kina i tvil».