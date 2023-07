Japan og Nato vil samarbeide om datasikkerhet

NTB

Japan og Nato har blitt enige om å styrke samarbeidet seg imellom. – Ingen annen partner er nærmere Nato enn Japan, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Japans statsminister Fumio Kishida sier at han ser fram til å fremme samarbeidet mellom landet hans og forsvarsalliansen på nye områder. Dette inkluder blant annet datasikkerhet, heter det i en felles uttalelse fra Japan og Nato.

Nato forsøker å involvere seg mer i Asia, og samarbeidet med Japan er en del av dette arbeidet. Nato er bekymret over Kinas økte militærnærvær i regionen og fordømmer også Nord-Koreas rakettoppskytinger, sier Stoltenberg.

– Ingen annen partner er nærmere Nato enn Japan, sier han videre, og la til at Asia betyr like mye for Europa som Europa betyr for Asia.

Kina har bedt Nato om å slutte med det de kaller grunnløse og provoserende anklager mot dem.