Zelenskyj ber om sikkerhetsgarantier for Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier sikkerhetsgarantier er en prioritering for landet hans på Nato-toppmøtet i Vilnius.

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber om at landet hans får sikkerhetsgarantier på veien mot Nato-medlemskap – mens G7-landene jobber med nettopp dette.

Sikkerhetsgarantiene er en av tre prioriteringer Zelenskyj ønsker å ta opp på Nato-toppmøtet, i tillegg til ytterligere våpenstøtte og landets vei inn i Nato, sa presidenten i det han ankom møtet i Vilnius onsdag,

G7-landene er onsdag ventet å kunngjøre et internasjonalt rammeverk for Ukrainas sikkerhetsgarantier på lang sikt, heter det i en uttalelse fra Storbritannia. Tysklands statsminister Olaf Scholz sa tirsdag at G7 er i gang med arbeidet med slike garantier.

– Den felles uttalelsen, som ventes å bli undertegnet av alle G7-medlemmene, skal vise hvordan allierte vil støtte Ukraina i de kommende årene for å få en slutt på krigen og avskrekke framtidige angrep, heter det fra Storbritannia.