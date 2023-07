Palestinsk familie kastet ut etter 45 års kamp

Nora Ghaith-Sub Laban står ved døra til hjemmet sitt i Øst-Jerusalem som politiet kastet familien ut av for å gi huset til jødiske bosettere. Familien har kjempet i 45 år for å beholde hjemmet. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB

NTB

Israelske myndigheter har kastet en palestinsk familie ut av sin leilighet i Jerusalems gamleby etter en 45 år lang rettslig strid. Familien nekter å tie.

Aktivister sier at utkastelsen av Ghaith-Sub Labans familie er ledd i en tydeligere trend fra bosetternes side, med full støtte fra regjeringen, for å ta seg til rette i palestinske nabolag og sementere israelsk tilstedeværelse ved å overta boliger.

Israel kaller striden om boligene en enkel konflikt om eiendomsrettigheter. De hevder at palestinerne bare er okkupanter i boliger som før tilhørte jøder.

Tidligere i år forkastet Israels høyesterett familiens siste anke etter over 45 års kamp for å kunne bli værende i leiligheten sin. De var de eneste gjenværende palestinerne i et bygg som ellers er overtatt av jødiske bosettere.

– Jeg vil ikke tie stille. Hvis jeg bare finner et smutthull i loven, vil jeg bruke det, og jeg vil saksøke dem. Fordi dette er min rett, og dette er mitt hjem, og dette er mitt land, sier Nora Sub-Laban.

Brøt ned døra

Familien sier de flyttet inn i huset tidlig på 50-tallet og leide det fra en mann som forvaltet forlatte eiendommer, først under jordansk styre, deretter israelsk styre etter 1967-krigen gjennom stiftelsen Kollel Galicia. Saken dro ut i årevis, blant annet fordi forvalterne hevdet at familien ikke brukte boligen i lengre perioder.

Politiet kom til Nora Sub-Labans hus i Jerusalems gamleby tidlig tirsdag morgen, brøt ned døra og fjernet familien, sier hennes sønn Ahmad Sub-Laban. Han sier de ble nektet å gå inn igjen.

– Da vi kom tilbake foran huset, fant vi en ny virkelighet: Hovedinngangen var stengt, og vi hadde ikke rett til å bruke den lenger. De tok nøkkelen og byttet låsen, sier han.

De fikk heller ikke gå inn for å hente ut møbler eller medisiner som Nora og hennes sønn Rafat trenger, ifølge Rafat, og klarte bare å få med seg én ting – en plante som har vært i familiens eie i 17 år og som minner familiens unge om sin oppvekst i huset.

– Etnisk rensing

Nora, familiens matriark, var på sykehus da utkastelsen fant sted. Hun anklager Israel for etnisk rensing av området og lovte fortsatt kamp.

– Mine tårer og all min gråting er bare sorg for å miste hjemmet mitt. Jeg skilles fra hele mitt liv og alle mine minner som er i dette huset. Men jeg er ikke svak, sa hun.

Arieh King, bosetterleder og viseordfører i Jerusalem, sier imidlertid at det er en gledens dag som må feires.

– Endelig etter 40 år. De burde skamme seg for å bruke en eiendom som ikke er deres, sa han.

Flere pågrepet

Flere titalls mennesker samlet seg utenfor huset tirsdag og ropte slagord mot okkupasjonen mens politiet passet på. Fritt Jerusalem, en organisasjon som har støttet familien, sa at tolv personer ble arrestert.

Jerusalems gamleby, som er sentral i tre verdensreligioner, ble okkupert av Israel sammen med resten av Øst-Jerusalem under 1967-krigen og senere annektert som en del av Israel.

Israel anser nå hele byen som sin udelelige hovedstad, mens palestinerne har hatt forhåpninger om at Øst-Jerusalem kunne være hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

I dag bor mer enn 220.000 jøder i det okkuperte Øst-Jerusalem, mange i nye bosetninger som Israel anser som nabolag i byen. De fleste av byens 350.000 palestinere bor trangt i tettpakkede nabolag der det ikke er mye rom for bygging.

Bruker israelsk lov

Over hele byens østlige del jobber bosetterorganisasjoner og jødiske stiftelser med å bruke israelsk lov til å kaste ut palestinere og gi plass til bosettere.

En israelsk lov fra tiden etter 1967 åpnet for at jøder kunne gjøre krav på eiendommer som var jødiske før dannelsen av staten Israel i 1948. Det fins ingen tilsvarende rett for hundretusener av palestinere som flyktet eller ble presset ut av sine boliger under krigen da Israel ble etablert i 1948.

Mens det historiske Palestina ble styrt av britene, hørte Gaith-Sub Labans leilighet til en stiftelse, Kollel Galicia, som samlet inn penger i Øst-Europa til jødiske familier i Jerusalem.

En lignende konflikt utspiller seg i dag i Sheikh-Jarrah-nabolaget. Den konflikten var en medvirkende årsak til krigen i 2021 mellom Israel og Hamas, en væpnet operasjon som kostet 250 mennesker livet.

Nesten 1000 palestinske familier, inkludert 424 barn, lever under trusselen om utkastelse i Øst-Jerusalem, ifølge FN.