Tyske Nord Stream-etterforskere har funnet spor etter eksplosiver på yacht

Tyskland har varslet FNs sikkerhetsråd om funn av spor etter eksplosiver på en yacht som landet mistenker ble brukt i forbindelse med Nord Stream-sprengningen.

– Det mistenkes at båten det gjelder kan ha blitt brukt til å transportere eksplosiver som eksploderte på gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Spor av undersjøiske eksplosiver ble funnet i prøver tatt fra båten under etterforskningen, står det i et felles brev fra Tyskland, Sverige og Danmark til Sikkerhetsrådet.

De tre landene gjennomfører separate etterforskninger. Opplysningen om funn av spor av sprengstoff fremkommer Tysklands del av brevet, som er sendt til FNs sikkerhetsråd i forkant av et møte som Russland har innkalt til. Russland har gjentatte ganger gitt uttrykk for misnøye for å ha blitt utelatt fra informasjon om den pågående etterforskningen.

– Ingen av etterforskningene er blitt avsluttet, og så langt er det fortsatt ikke mulig å si når de vil være ferdige, står det i brevet fra de tre landene.

Det var i september i fjor at en rekke eksplosjoner rammet de to rørledningene som går mellom Russland og Tyskland i Østersjøen, i krysningsområdet mellom Tyskland, Sverige og Danmarks økonomiske soner.

Russland har anklaget Vesten for å stå bak sabotasjen. Vestlige land har avvist å ha hatt noe med saken å gjøre. Ukraina har også avvist å ha hatt befatning med saken.