USAs klimautsending drar til Kina

NTB

USAs klimautsending John Kerry besøker neste uke Kina for å gjenoppta samtaler om bekjempelse av klimaendringer, opplyser kinesiske myndigheter.

– USAs klimautsending John Kerry skal besøke Kina fra 16. til 19. juli, står det i en uttalelse fra det kinesiske miljødepartementet onsdag.

– De to partene skal ha en inngående utveksling av synspunkter om samarbeid for å bekjempe klimaendringer, står det videre.

USA og Kina er de to største utslipperne av drivhusgasser i verden. De to landene er også blant verdens største investorer i fornybar energi.

Klimasamtalene gjenopptas etter at de ble lagt på is av Kina i fjor. Det skjedde som svar på et besøk av daværende leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, til Taiwan.

Kerrys besøk til Kina neste uke skjer etter at USAs utenriksminister Antony Blinken i forrige måned besøkte Beijing som den mest høytstående amerikanske politikeren på nesten fem år. I forrige uke besøkte USAs finansminister Janet Yellen Kina.