Ny nordkoreansk rakettoppskyting

NTB

Nord-Korea har prøveskutt en ballistisk rakett som falt ned i havet øst for landet, ifølge myndighetene i Japan og Sør-Korea.

Onsdagens oppskyting var den andre på en måneds tid og den tolvte så langt i år, ifølge Reuters.

Den japanske kystvakten opplyser at raketten falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone og rundt 550 kilometer øst for den koreanske halvøya klokken 11.13 lokal tid onsdag.

Ifølge generalstaben i Sør-Korea dreide det seg om en langdistanserakett.

Oppskytingen onsdag fant sted etter at Nord-Korea dagene i forveien hadde kommet med kritikk mot USAs militæraktiviteter. Nord-Korea anklaget blant annet USA for å ha krenket landets luftrom ved å sende spionfly inn i landets økonomiske sone. Nord-Korea har også kritisert USA for et nylig besøk i Sør-Korea av en atomdrevet ubåt som kan utstyres med krysserraketter.

FNs sikkerhetsråd, samt en rekke land, har innført sanksjoner mot Nord-Korea på grunn av landets rakett- og atomvåpenprogram.

