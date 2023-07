Russisk ubåtkommandør skutt og drept i park i Russland

Ukrainsk etterretning avslører detaljene om det brutale drapet, men påtar seg ikke ansvaret for hendelsen.

En russisk ubåtkommandør ble skutt og drept i den sørlige russiske byen Krasnodar mandag. Det var ukrainsk etterretning som avslørte detaljene rundt skytingen, men de avsto fra å påta seg ansvaret for hendelsen, melder CNN.

Stanislav Rzjitski ble tatt av dage av en «ukjent gjerningsperson», rapporterte det russiske statlige nyhetsbyrået Tass, og la til at «motivet for forbrytelsen blir etterforsket», samt at det skal være identifisert mistenkte.

Uvanlig detaljert beskrivelse



Ukrainas forsvarsetterretning har offentliggjort detaljer om hvordan Rzjitsky tilsynelatende ble skutt i en uvanlig detaljert uttalelse på Telegram:

«Ubåtmannen jogget i parken i Krasnodar. Rundt klokken seks om morgenen ble han skutt syv ganger med en Makarov-pistol. Som følge av skuddsårene døde Rzjitski på stedet», hetter det i uttalelsen.

«På grunn av kraftig regn var parken folketom, så det var ingen vitner som kunne gi detaljer eller identifisere angriperen».

Sarkastisk fra Ukraina



Rzjitski ledet en av Russlands ubåter i den såkalte Kilo-klassen i Svartehavsflåten, som er i stand til å avfyre kryssermissiler, ifølge den ukrainske uttalelsen og russiske nyhetsrapporter.

Angrep med missiler fra ubåter har vært ansvarlige for noen av de mest ødeleggende angrepene på ukrainske byer, inkludert et angrep for nesten nøyaktig et år siden på den sentrale byen Vinnytsia, der flere titalls mennesker ble drept, deriblant tre barn.

En senere uttalelse fra Ukrainas væpnede styrkers strategiske kommunikasjonsavdeling forsøkte tilsynelatende, og på sarkastisk vis, å bagatellisere antydningene om at Kyiv kunne ha stått bak angrepet, skriver CNN.

«Åpenbart ble han eliminert av sine egne menn fordi han nektet å fortsette å utføre kampordrer om missilangrep på fredelige ukrainske byer», konkluderte uttalelsen.

(Denne saken har vi, som et forsøk, fått hjelp av AI-tjenesten Chat GPT til å legge til rette for norsk. Den er så kvalitetssikret og modifisert av ABC Nyheters journalist).