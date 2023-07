Finsk høyreleder beklager tidligere rasistiske kommentarer

Finlands finansminister Riikka Purra fra det høyrepopulistiske partiet Sannfinnene, her sammen med statsminister Petteri Orpo, beklager at hun for 15 år siden kom med en rekke rasistiske uttalelser. Foto: AP / NTB

NTB

Finlands finansminister Riikka Purra, som leder det høyrepopulistiske partiet Sannfinnene, beklager tidligere rasistiske kommentarer.

– Jeg beklager de dumme kommentarene jeg kom med for 15 år siden og den forståelige harme disse forårsaket. Jeg er ingen perfekt person, skriver Purra på Twitter.

Sannfinnene inngår i den finske regjeringskoalisjonen, og Purra har høstet kritikk fra andre partier i regjeringen etter at de sterkt innvandringskritiske, islamkritiske og rasistiske kommentarene hennes i 2008 ble kjent.

– Slike ytringer er uakseptable, uansett hvem de kommer fra og hvilket parti vedkommende tilhører, skriver europaminister Anders Adlercreutz fra Svenska folkpartiet på Twitter.

Senest mandag nektet Purra å ta avstand fra sine tidligere kommentarer.

– Det ville ikke falle meg inn å fordømme eller beklage det jeg sa og gjorde for år og tiår siden, skrev hun da i et blogginnlegg.

For to uker siden valgte Finlands næringsminister Vilhelm Junnila å trekke seg etter at det ble avdekket at han hadde kommet med uttalelser som kunne knyttes til nazisme.