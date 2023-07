Russisk nei i FN til å forlenge nødhjelpskorridoren til Syria

NTB

Russland la mandag ned veto da FNs sikkerhetsråd stemte over et forslag om å forlenge nødhjelpskorridoren fra Tyrkia til Syria med ni nye måneder.

Nødhjelpskorridoren fra Tyrkia regnes som en livslinje for millioner av mennesker i Syria, og det nåværende mandatet utløp mandag.

Nødhjelpskorridoren har vært åpen siden 2014, og FN har bedt om at det forlenges i ytterligere tolv måneder.

Etter tautrekking ble det lagt et kompromissforslag om ni måneder forlengelse på bordet, men dette stanset Russland ved å bruke vetoretten. Kina avsto fra å stemme.

Det er ventet at et revidert forslag om seks måneders forlengelse nå kommer på Sikkerhetsrådets bord, og at Russland trolig vil stemme for dette.