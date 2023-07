Kreml: Sverige i Nato er negativt for Russlands sikkerhet

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (t.v.), Nato-sjef Jens Stoltenberg (midten) og Sveriges statsminister Ulf Kristersson (t.h.) etter at Tyrkia sa de vil si ja til Sveriges Nato-søknad. Nato: Henrik Montgomery / TT / AP / NTB

NTB

Dersom Sverige blir Nato-medlem, vil det ha svært negative konsekvenser for Russlands sikkerhet, sier Kreml. Russerne varsler mottiltak.

Lignende mottiltak som Finland opplevde etter sin inntreden i Nato, vil også gjøres mot Sverige, advarer Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Russlands reaksjoner omfattet blant annet overbelastningsangrep på myndighetenes nettsider og styrket tilstedeværelse opp mot den finske grensen.

Uttalelsene fra Peskov kom etter at Tyrkia mandag ga grønt lys til å starte godkjenningen av Sveriges Nato-søknad.

Peskov sier at russiskvennlige Tyrkias valg om å slippe svenskene inn i forsvarsalliansen er begrunnet i tyrkiske myndigheters forpliktelser overfor Nato.

Videre sier han at til tross for at Russland og Tyrkia har ulikt syn i noen saker, har de likevel mange felles interesser. Kreml ønsker å fortsette å utbygge sitt forhold til Tyrkia.

Uttalelsene kommer samtidig som Nato-toppmøtet holdes i Russlands naboland Litauen. Det følger de nøye med på, understreker Peskov.

– Vi kommer til å gjøre grundige analyser av det vestlige ledere uttaler på møtet og gjennomføre nødvendige tiltak deretter, sier han.