Stoltenberg åpner for ukrainsk «hurtigspor» inn i Nato

NTB

Tiden er inne for å gå vekk fra den såkalte MAP-prosessen for Ukraina, ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg. Det åpner for en raskere behandling av landets søknad.

Stoltenberg kom inn på temaet i sin åpningsprat før Nato-toppmøtet i Vilnius tirsdag.

– Ukraina har kommet langt siden vi i 2008 tok avgjørelsen om at det neste steget ville være en Membership Action Plan (MAP, red.anm.). Ukraina er mye nærmere Nato, så jeg mener at tiden er kommet for at det gjenspeiles i Natos avgjørelser, sa Stoltenberg.

I 2008 ble forsvarsalliansens medlemmer enige om at både Ukraina og Georgia «vil bli medlemmer» på et tidspunkt, uten at de kom med konkrete løfter.

– Alt i alt, inkludert at vi gjør det klart at Ukraina vil bli medlem, fjerner vi Membership Action Plan. Det sender en sterk og positiv melding fra Nato til Ukraina, sa Nato-sjefen.

Mandag sa en ikke -navngitt tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP at de allierte er innstilt på å droppe MAP-kravet.

– MAP er bare ett av trinnene i Nato-prosessen. Selv om den blir fjernet, vil Ukraina fortsatt måtte gjennomføre flere reformer før de blir med i Nato, sa tjenestepersonen.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at han forstår at Ukraina ikke kan bli med i Nato så lenge krigen mot Russland pågår.