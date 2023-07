Indiske ekteskapsformidlere kan tjene rått på likekjønnede ekteskap

NTB

Indias høyesterett vurderer i øyeblikket en sak som kan gjøre likekjønnede ekteskap lovlige i landet. Allerede har landets ekteskapsformidlere fått en rekke forespørsler fra foreldre som vil finne passende partnere til sine skeive barn.

– Jeg fikk plutselig masse telefoner fra mødre som ville finne passende ektemenn til sønnene sine, sier Kamakshi Madan.

Hun etablerte selskapet Aarzoo i 2018, som jobber med å spleise LHBT+-indere med andre LHBT+-indere. Mange av landets skeive inngår allerede uoffisielle ekteskap, en praksis som begynte etter at India avkriminaliserte sex mellom homofile i 2018. Muligheten for ekteskap som blir juridisk anerkjent, har imidlertid åpnet dørene for en potensiell gullgruve for Madan og Indias bryllupsindustri.

Bruker enorme pengesummer

Indiske familier, særlig i overklassen, bruker ofte hundretusenvis av kroner på enorme bryllup som kan vare i flere dager. Utlåneren Reliance Money anslår at indere bruker rundt en femdel av formuen de tjener inn gjennom livet på bryllup, og industrien er verdt nærmere en billion rupi – 130 milliarder kroner – i året.

Om høyesterett lander på at ekteskap skal tillates mellom personer av samme kjønn, blir India det tredje landet i Asia som åpner for det. Taiwan og Nepal ligger foran dem i rekken – Nepals høyesterett avsa en midlertidig kjennelse som åpner for likekjønnede ekteskap så sent som i juni.

Følsomt tema

Indias regjering er uttalte motstandere av likekjønnede ekteskap og har bedt høyesterett opprettholde dagens regelverk. En kjennelse ventes i løpet av året, men ingen dato er kjent.

Temaet er følsomt i India. For mange i landet er det tabu å snakke åpent om homofili. Samtidig er holdninger i ferd med å endre seg. I en rapport i juni skriver Pew Research Center at 53 prosent av voksne indere mener likekjønnede ekteskap bør være tillatt. Meningsmålinger fra Ipsos viste at andelen var 29 prosent i 2015 og 44 prosent i 2021.

Ekteskapsformidler Madan sier hun har vært vitne til stadig mer aksept og toleranse fra foreldre og familier.

– En far fra en konservativ bakgrunn ringte meg og spurte «kan du finne en brud til min datter?», forteller Madan.

Prester frykter konsekvenser

Saurabh Bondre er religiøst lærd og forsker på det hellige språket sanskrit. Han forretter også uoffisielle, men tradisjonelle hindubryllup for likekjønnede par. Han mener juridisk aksept for slike ekteskap også ville ha gjort jobben lettere for prester som frykter rettslig strid eller boikott.

– Mange profesjonelle hinduprester er faktisk åpne for å gjennomføre likekjønnede bryllup. Men de er redde for represalier fra andre prester, sier han.

Han sier prester som forretter likekjønnede bryllup, risikerer å ikke få jobbe med tokjønnede bryllup senere og dermed miste levebrødet sitt.

Bondre er selv skeiv og sier mange likekjønnede par vil ha tradisjonelle, religiøse bryllupsseremonier, i tråd med kulturelle normer.

– Vi ser onkler, tanter, søskenbarn og venner som lover hverandre evig troskap. Vi drømmer om å få den samme forpliktelsen, sier han.

App opplever stor vekst

Bryllupsindustrien for likekjønnede par har allerede kommet godt i gang i India, på alle fronter. Datingappen Umeed skal hjelpe LHBT-folk i India med å finne partnere og har fått en eksplosjon i antall brukere siden høyesterettssaken ble åpnet 18. april. Grunnleggeren Sameer Sreejesh sier skeive landet over nå skynder seg med å åpne opp om legningen og finne livspartnere.

– Vi får mer enn hundre nye brukere daglig selv om vi bruker mindre enn før på reklame, sier Sreejesh.

Til sammen har Umeed nå drøyt 20.000 registrerte medlemmer, hvorav drøyt 5–6000 bruker den daglig. Sreejeshs app tjener foreløpig inn bare noen tusen rupi i måneden fra betalte medlemskap, men han forventer at det tallet vil vokse raskt i fremtiden.