I dag starter rettssaken i frysebokssaken

NTB

Tirsdag starter rettssaken mot nordmannen som skal ha oppbevart sin samboer i en fryseboks i Sverige.

Rettssaken går i Värmlands tingrett i Karlstad tirsdag og onsdag denne uken.

Mannen, som er i 50-årene, nektet mandag straffskyld for på samtlige punkter, skriver lokalavisen Nya Wermlands-Tidningen.

Han står tiltalt for blant annet tiltalt for likskjending og grovt bedrageri.

Mannen har tidligere erkjent å erkjent at han la sin avdøde samboer i en fryseboks i parets hus i Värmland i Sverige. Sakkyndige har tidligere konkludert med at mannen ikke er psykisk syk. Mannens forsvarer, Stefan Lilliebäck, er uenig i dette og har bedt om en ny utredning.

Sto siktet for drap

Det var 16. mars i år at politiet fant kvinnen i 60-årene død i en fryseboks på nordmannens gård i Värmland i Midt-Sverige. Länet grenser til de norske fylkene Viken og Innlandet. Mannen ble først siktet for drap, men i juni besluttet politiet å stanse drapsetterforskningen da obduksjonsrapporten ikke kunne vise noen dødsårsak.

Ingenting annet i etterforskningen har heller kunnet bevise at det dreier seg om et drap, sa statsadvokat Linda Karlsson i en pressemelding.

Død siden 2018

Politiet har konkludert med at hun døde i januar 2018. Det kom inn pensjon på hennes konto fram til i år.

– Bedrageriet består i at den siktede har hatt tilgang til fornærmedes konto og gjennom dette har tatt ut pensjon som har kommet inn på kontoene hennes. Gjerningen er å regne som grov fordi den har vært systematisk og har en betydelig verdi, beregnet til cirka 1,3 millioner kroner, sa Karlsson i en pressemelding i mai.

Kan havne i fengsel i seks år

Grovt gravfredsbrudd har en strafferamme på fengsel fra seks måneder til fire år. Skyldige til grovt bedrageri dømmes i Sverige til fengsel fra seks måneder til seks år.

Etterforskningen har indikert at mannen har brukt hjelpemiddel for å flytte på liket, men politiet utelukker ikke at noen annen kan ha vært delaktig i gjerningen.

Tiltalen omfatter også dokumentforfalskning. Mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i mars. Han har tidligere nektet for bedrageriet.

frys (©NTB)