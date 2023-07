Russlands USA-ambassadør tegner bilde av økt konfrontasjon med Vesten

NTB

Russlands ambassadør til USA hevder at USA forbereder antirussiske beslutninger på Nato-toppmøtet i Litauen denne uken.

– Alt blir gjort for å forberede den lokale folkeopinionen på godkjenning av enhver form for antirussiske beslutninger som kommer til å bli fattet i Vilnius over de neste dagene, uttaler ambassadør Anatolij Antonov i et innlegg i meldingstjenesten Telegram.

Kreml mener et potensielt ukrainsk medlemskap i Nato vil utgjøre en trussel mot Russland og at det er noe Moskva i så fall kommer til å reagere skarpt mot.

– Situasjonen fortsetter å dra seg til i retning av et mest mulig ugunstig utfall i konfrontasjonen mellom Russland og medlemmene av forsvarsalliansen, sier Antonov.