Ni drept da maskerte menn satte fyr på mexicansk marked

NTB

Ni personer ble drept da maskerte og væpnede menn satte fyr på en offentlig markedsplass i den mexicanske byen Toluca, opplyser myndighetene.

Angrepet skjedde mandag. De maskerte mennene ankom markedsbygningen der de skjøt mot markedet før de begynte å helle ut en brannfarlig væske på deler av markedsområdet. Deretter satte de fyr på væsken og rømte fra stedet, opplyser påtalemyndigheten.

Tre av de ni som ble drept, antas å ha vært under 18 år, men identifikasjonsarbeidet pågår fortsatt.

Påtalemyndigheten har startet etterforskning av private sikkerhetsvakter som anklages for å ha forlatt sin post da angrepet skjedde.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet i byen, som ligger i delstaten Mexico, rundt 60 kilometer vest for hovedstaden Mexico by.

Offentlige markeder settes i Mexico settes ofte fyr på av gjenger som krever beskyttelsespenger fra selgere, men noen ganger har også selgere selv tent på markeder i forbindelse med krangler om plasstildeling.

Etterforskernes hovedteori er foreløpig at mandagens hendelse kan være knyttet til intern strid om tilgang på oppstillingsplasser på markedet.

Toluca var i nyhetsbildet også i forrige uke da det ble avdekket minst to parterte lik i byen, drap som antas å ha skjedd i regi av det voldelige narkokartellet Familia Michoacana, en gjeng som er kjent for å utføre hensynsløse, blodige overfall mot politi og lokalbefolkning i delstatene Mexico og Guerrero.