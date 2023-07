Reuters: Biden skal møte Zelenskyj i Litauen

USAs president Joe Biden skal onsdag møte sin ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj i Litauens hovedstad, ifølge en amerikansk tjenestperson. Bildet er fra G7-toppmøtet i Hiroshima i Japan i mai, der de to møttes sist. Arkivfoto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden skal onsdag møte Ukrainas president Joe Biden i Vilnius, der Nato-toppmøtet holdes denne uken, ifølge en amerikansk tjenesteperson.

De to presidentene skal møtes ansikt til ansikt, uttaler tjenestepersonen ifølge Reuters.

Zelenskyj sa mandag i forkant av Nato-toppmøtets start at Nato-lederne må bekrefte at Ukraina er et de facto medlem av forsvarsalliansen.

– Flertallet i alliansen står sammen med oss, sa Zelenskyj.

– Da vi søkte om medlemskap i Nato, var vi ærlige: Ukraina er de facto alt med i alliansen. Våre våpen er alliansens våpen. Våre verdier er de samme som alliansen tror på. Dette må Vilnius bekrefte, sa han.

Men Biden utelukket før helgen ukrainsk Nato-medlemskap all den tid landet er i krig.

– Jeg tror ikke det er enstemmighet i Nato om man skal la Ukraina bli medlem av Nato-familien nå, midt i en krig, sa Biden i et intervju med CNN fredag.